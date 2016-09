Engelsen byggjer symjeanlegget

Sunnhordlandselskapet Engelsen bygg AS har vunne anbodet for å byggja nytt symjeanlegg på Storebø. Kommuneleiinga er kome fram til at anbodet ikkje berre er billegast, men at det òg har dei beste kvalitetane elles.

– Dei har svart godt på kravspesifikasjonane i anbodet, i tillegg til at det vert god utsikt mot sjøen frå bassengdelen, myldreområde, kafé og god plass til publikum i andreetasjen, seier rådmann Helge Skugstad til Marsteinen. Kommunalsjef Ruth Larsen skyter inn at uteområda òg er forseggjorte med grøne lommer og kvalitetar som kan vera med å laga ein promenade.

– I tillegg kan delar av fasade, materialval tilpassast vidare, og er noko me vil gå i dialog med Engelsen om, seier Skugstad og Larsen til Marsteinen.

Også ordførar Morten Storebø (H) er nøgd med anbodet, som har ein totalkostnad på 67 millionar kroner.

– Anbodet skal formelt sett godkjennast av kommuenstyret, presiserer Storebø. Anlegget vil vonleg står klart tidleg på nyåret 2018 dersom det vert politisk klarsignal for bygget.