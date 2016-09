Flaskar seg for røyrteknikken

Austevoll rørteknikk seglar styrka ut frå opphaldet i Austevoll Marine Group. Selskapet i Porsdalen reknar òg med gode synergiar med systerselskapet Austevoll rør.

Dei gjekk inn med tre industrirøyrleggjarar i Austevoll Marine Group. Når Austevoll rørteknikk AS nok ein gong står på eigne bein, er dei 13 tilsette med kundegrupper frå Sveio i sør til Rissa i nord. Dagleg leiar Frode Mikal Vågen er trygg på at marknaden framleis er med dei.

– Me opplevde at kundane hadde veldig tru på Austevoll Marine Group-konseptet, men etter konkursen har me opplevt veldig stor støtte frå dei store kundane våre og merkar at røyrdelen til AMG trass alt var godt forankra i Austevoll rørteknikk, seier Vågen.

Store kundegrupper

Dermed ser det ikkje ut til at det vert noko reduksjon i drifta til selskapet som har retta drifta si mot oppdrettsnæringa, der postsmoltanlegg og anlegg med resirkulering av ferskvatn i settefisksamanheng tek mesteparten av arbeidsmengda. Og kundane kjem frå store delar av Sør- og Midt-Noreg.

– Me sit jamvel på ingeniørkompetanse i tillegg til industrirøyrleggjarane me har flest av, seier Dag Horgen, som er tilsett i 50 prosent i Austevoll rørteknikk og like stor stilling i systerverksemda Austevoll Rør for større prosjekteringsarbeid. Han meiner det er openberre vekslar å henta mellom dei to selskapa.

– I større prosjekt me er i gang med på industrisida, er det òg trong for eit sanitæranlegg. Dermed kan me gjennom dét auka kundegrunnlaget for Austevoll Rør, som hovudsakleg har Austevoll som marknad, i motsetnaden til røyrteknikken som berre har eitt oppdrag under arbeid på heimleg øygruppe for tida, seier Horgen.

Nye tider

Austevoll rørteknikk sine konstruksjonar har ofte PE-plast som hovudkomponentar, men i tillegg til dei store formata, kan det like gjerne vera små røyr ned i reagenskoblestorleik dei arbeider med. Leiarduoen i røyrteknikken fortel vidare at dei får mykje av ettermarknaden etter installasjon av anlegga, der oppdrettsselskapa stadig er på jakt etter forbetringar og auka kapasitet.

– At oppdrettsnæringa er i stor utvikling merkar me godt, seier dei og viser til utvikla med postsmolt, der laksen gjerne vert både 600 og 700 fram før han vert sett i sjøen.

Av Trond Hagenes