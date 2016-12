Straumkabel under Bekkjarviksundet

Dei to folkerikaste øyane i Austevoll har hatt straumforsyninga si hengjande i ein tråd over Bekkjarviksundet i ei årrekkje. No vert straumspennet ovr sundet erstatta med sjøkabel.

– Kablane over sundet byrja å bli gamle, og etter at me ikkje kom i noko vidare dialog for å få leggja kablane over sundet, tok me avgjerda om å leggja dobbel sjøkabel denne veka, forklarar administrerande direktør Geir Bergflødt om grepet.

Sjøkabelen var på veg ned i sundet nedanfor kraftlagsbygget tysdag denne veka.