800 000 frå Grasrotandelen

Lag og organisasjonar i Austevoll mottok over 800 000 frå Norsk Tipping sin Grasrotandel i 2016. Vinnarane er dei store idrettslaga og velforeiningane.

Austevoll idrettsklubb har åleine 262 000 kroner frå Grasrotandelen til tippeselskapet. 360 spelarar var vald å setja AIK som mottakar av fem prosent av den totale speleinnsatsen sin på einskilde av pengespela til tippeselskapet på Hamar.

Leiar i idrettsklubben, Kjetil Kolbeinsvik, er glad for den massive støtta frå gjevarane.

– Me har frå dag éin sett av grasrotmidlane til større prosjekt, slik at dei ikkje skal forsvinna inn i drifta som småsummar. Når me no har store kostnadar i samband med rehabiliteringa av idrettsanlegget, går desse oppsamla midlane inn som ein del av bidraget vårt. Me har registrert 1 131 630 kroner i inntekter sidan innføringa, seier Kolbeinsvik. Han legg vidare til at midlane indirekte er med på å hjelpa klubben til å ha 1,4 stillingar i administrasjon for å levera kvalitet til medlemmane i klubben.

Også Selbjørn idrettslag mottek ein stor slump pengar frå lokale støttespelarar i tippedisken kvar år. Styremleiar Jørgen Hagen poengterer at inntektene, som utgjorde 92 883 kroner i fjor er viktige, og på mange måtar er med på å kompensera for inntekter mange klubbar tidlegare hadde, men som no har falt bort.

– Det er slik støtte som gjer det mogleg å halda medlemskontingentane låge, seier Hagen til lokalavisa. SIL hadde 195 spelar tilknytt aktiviteten sin.

Totalt hadde klubbane som er organiserte under idrettsforbundet 703 gjevarar i Austevoll, og inntektene til klubbane utgjorde dryge halvparten av den dei lokale grasrotmidlane – 403 817 kroner.

Velforeiningar i toppen

Utanom breiddeklubbane i idretten, er òg velforeiningane sterkt representerte i toppen av lista. Aller øvst tronar Stolmen vel, som har ei inntekt på nærare 75 000 kroner frå ordninga. Lars Heine Njåstad forklarar at støtta frå bygdefolket er uvurderleg.

– Fyrst og fremst går pengane til drifta av Gamleskulen. Det er ein stor bygningsmasse å ta vare på, med mellom anna basseng, gymsal og to kjøken. I tillegg arbeider me med trivelstiltak, slik som turvegen til Globen, seier Njåstad. Han legg til at dersom økonomien er særs god det, vil dei vurdera fleire tiltak langs turvegen eller å forlenga han.

– Me er utruleg takksame og audmjuke for at me får ei så sterk støtte frå folk, avsluttar Njåstad.

Blant grasrotmottakarane finn me òg kulturelle tiltak som Havfest som har inntekter på over 18 000 kroner frå 60 gjevarar, Austevoll turlag som har 1 329 i inntekter frå 9 gjevarar og bridgeklubben som har pene 7 366 frå tolv spelarar.

Oversikten (talet på spelarar i andre kolonna frå høgre):