Grunna ei feilpakking på trykkeriet me nyttar, vil abonnentane på papiravisa på søre delen av Selbjørn og delar av Storebø fyrst få lokalavisa i postkassane sine i morgon, fredag 20. januar. Me orsakar forsinkinga og har bede trykkeriet skjerpa rutinane sine for pakking av aviser.