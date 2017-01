MM-feber på Storebø

– Hadde Rema 1000 skifta namn til Marcus og Martinus, ville me kjøpt heile butikken.

Slik forklarar Maja Olsson Bjånes (11) kor galne veninnegjengen er etter Marcus og Martinus-effektar.

To fjorten år gamle tvillinggutar er alt som betyr noko for søstrene Emma Sophie (11) og Kathrine Otterå Hjørnevik (9).

– Eg tenker på dei heile tida, og på skulen er det berre dei me snakkar om. Nokre av songane får meg til å skjelva, seier Emma Sophie. Veslesystera er ikkje mindre sparsam på kjærleikserklæringane.

– Eg ville ha ofra livet mitt for Marcus og Martinus. Eg elskar dei så uendeleg høgt.

På senga til Emma Sophie – som har dynetrekk med duoen på – sit ein heil veninnegjeng og syng ein av hitane, Ei som deg. Alle har MM-effekt på seg, nokon i større grad enn andre. Hettegenserar, t-skjorter, huer og armband er nokre. Hedda Mortvedt Haugsmyr (11) har høyrt at det skal ha kome MM-sko og MM-parfyme òg.

– Er det sant? Den parfymen må eg ha, utbryt Emma Sophie og får gjenklang i dei andre.

– Kva om parfymen ikkje luktar godt, undrar eg.

Maja Olsson Bjånes ler.

– Det bryr ikkje me oss om. Me elskar alt som har med Marcus og Martinus å gjera. Hadde Rema 1000 skifta namn til Marcus og Martinus, ville me kjøpt heile butikken.

Les meir om jentene og kjærleiken til Marcus og Martinus i Marsteinen neste veke.

May Linn Clement