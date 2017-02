Livet i Bøgarden

Når han uansett ikkje får gå i båt, er det ikkje så viktig for Anders Kolbeinshavn (83) å bu ved sjøen lenger. I Bøgarden har han og kona Turid funne seg godt tilrette.

I Odda har dei Murboligen, her har me Bøgarden, komplekset som stod ferdig på Storebø sommaren 2016. Tolv husvære delt på tre etasjar – fire i kvar, naturlegvis. Ein kjapp spasertur langs inngangspartia og skumlesing av dørskilta som heng ved, seier meg at brorparten av innbyggjarane her går under kategorien Godt vaksne.

– I ti leilegheiter bur det eldre, og så er det to med ungdommar, som me kallar dei. Alle kjenner kvarandre.

Les saka i avisa i dag.