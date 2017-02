Velvære i sentrum

Hud, ansikt og negler når full merksemd hos kosmetolog Monika Siedlecka (30). I november tok ho over salongen Adora Femme i Storebøportalen.

Reine flater, levande lys og avslappande tonar over høgtalarane. Det skal ikkje stå på atmosfæren.

– Me har pussa litt opp etter eg kjøpte verksemda. Alt er gjort utanom opningstid, så det har ikkje vore stengt her ein einaste dag, fortel Monika. Ho arbeidde ved Adora Femme i like over eitt år før ho sjølv vart eigar den 18. november.

Heile saka får du i avisa.