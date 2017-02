Sansen for arbeidslivet

– Ofr bursdagsfesten eller byturen, og ta dei kjipe vaktene. Vis at du gjer alt du kan for å stilla på jobb.

Det er tipsa Severin Tøkje (17) gjev til barn og ungdom som ynskjer å tena sine eigne pengar.

De kjenner kanskje namnet hans frå byline-ar i Marsteinen, avisa du no les i. For tre år sidan steppa ein niandeklassing inn i redaksjonen vår. Han skulle ha arbeidsveke, og hadde, trass i at søknaden var skriven på bokmål, fått innpass i lokalavisa. Med all journalistisk integritet lagt til sida: Det har verken Severin eller me i redaksjonen angra på. Sidan den tid har han jamleg levert saker til Marsteinen, og vore frilansar kvar sommar.

– Etter arbeidsveka vart eg meir klar på at eg ynskja å jobba i mediebransjen seinare, seier Severin, som i dag går andre året på medier og kommunikasjon ved den private vidaregåande skulen Metis i Bergen.

