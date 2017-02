Omsut i praksis

Å visa empati og bry seg om andre, er eit eige fag for femteklassingane ved Storebø skule.

– Dæ, kor flott, mann!

Kari Stangeland ser det ferdigdekka bordet som femteklassingane har stelt i stand. Denne veka er det Leander Drønen, Louise Lund-Sivertsen, Kamile Motiejonatie og Mia Hovland Storebø sin tur å arrangera kafé på Birgittunet.

– Me har vore her ein gong før, i haust, seier Louise.

Å få koma i femteklasse og vera med på prosjektet Omsorg i nærmiljøet, er noko barna ved Storebø skule gler seg til.

– I fjor, då me gjekk i fjerde og var her oppe for å synga, sat femteklassingane her og åt bollar. Då byrja me å gleda oss til det var vår tur, seier Leander, før han raskt rettar seg litt opp:

– Men det viktigaste er at dei gamle har det gøy og kosar seg, ikkje at me skal få eta bollar.

Les heile saka i Marsteinen. Avisa kan du kjøpa her.