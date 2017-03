Merete Medle reagerer på soknepresten si uttaling om at me veit for lite om korleis det er for eit barn å veksa opp utan naturleg far eller mor.

– Det som er avgjerande er ikkje kjønnet til foreldra, men at det finst nok omsorg og kjærleik, seier Merete Medle. Ho er sjølv gift med ei kvinne, og er bonusmamma til ei gut på ti.

