Puss, puss med trekol og bambus

Når du er ferdig med tannkosten Ubamboo, kan du kasta han rett i bioavfallet.

Victor Møgster Grindheim (17) er dagleg leiar i elevverksemda som dei siste vekene har gjort det godt på sal og promotering av tannkosen Ubamboo.

– Etter me vann fylkesmessa for ungdomsbedrifter tidlegare i månaden, tok det heilt av, seier han. Same kveld ringde BA og ville laga sak om verksemda, og fyrsteopplag av børsta på 500 eksemplar, vart selt ut på ein, to, tre.

