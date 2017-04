Nokre utfordringar er det når avisa må trykkjast lenge før fotballkampen er ferdig. Så me prøvte så best me kunne å sjå inn i glaskula, og fekk to poensielle utfall av cupkampen mellom AIK og Brann i går.

Me har sjølvsagt òg eit ekte kampreferat, men det gjekk rett på nett.