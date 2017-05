Korps på frammarsj

I Hengjo skal det vera fest med KDV på sundag, for korpset fyller 50 år og feirar så ein rund dag.

– Eg likar å spela dei som er litt raske og utfordrande, seier Anna Emilie Rivenes Vik (11).

Oline Møgster Molnes (11) er samd.

– Pirates of the Caribbean er den kjekkaste! Medan Star Wars er drittkjedelig, han gååår sååå seeeint, seier ho og dreg på orda.

Under jubileumskonserten skal dei vera med å spela eit stykke som heiter Hjemme igjen.

– Eg vert flau av å spela han – me må joika midt i songen, seier Ingeborg Skår (11) og hevar augnebryna.

– Men det lyd så kult når me får det til! skyt Marte Blix (24) oppmuntrande inn frå sidelinja og ler. Ho har gått gradene i KDV, og er med i jubileumskorpset som skal opptre til helga.

