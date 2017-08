Meir enn ein butikk

Tek du butikken frå ein utkant, tek du livsgleda frå han med det same.

Det er laurdag og grått vêr. Vêret har mykje å seia for aktiviteten i båthamna ved Bahus. Ho er ikkje full denne augustdagen. Men laurdag er laurdag, og det betyr at folk likevel finn vegen til Joker-butikken.

– Me driv litt med speling …

– Hysj!

Edvard Johannes Stangeland vert avbroten av Kjell Arne Gloppen, som prøver å retta opp i kameraten si forsnakking.

– Me speler blokkfløyte. Me øver til ein konsert, og har ikkje spelt på ei stund.