Tina har inntrykk av at det ikkje vert plukka altfor mykje sopp i Austevoll. Av det som vert plukka, er det mest kantarell, ein sopp mange kjenner seg trygg på.

– Eg kom over ein gravplass av gamle steinsoppar, som er ein kjempegod sopp. Det var litt trist å tenkja på at dei kunne blitt plukka og spist berre ei veke tidlegare.