Austevollsjark sokk i Skoltafjorden

Sjarken «Astrid» sokk utanfor Kvalvågen på morgonen sundag. Båten var på makrellfiskeri, og hadde kasta då båten krenga. Sjarkeigar Anders Magne Taranger fortel til BT.no at han ikkje kan forklara kantringa, og at det i alle høve ikkje er snakk om for mykje makrell i nóta, slik Hovudredningssentralen i Sør-Noreg tidlegare skal ha uttalt.

Dei fem om bord vart berga, og båten vart liggjande med kjølen i vêret i halvannan time før han gjekk ned like før klokka 09:00 sundag.

Det var etter måten pent vêr i området sundagsmorgonen.