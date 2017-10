Frustrerte etter makrellråd

Det internasjonale rådet for havforsking, ICES, tilrår ein reduksjon på makrellkvotane på 35 prosent. Fiskarane er sinte, og meiner havforskarane bommar på skiva.

Inge Halstensen er ein av dei som reagerer sterkt på tilrådinga frå ICES. Bekkjarvik-reiaren konstaterer at kvoterådet bommar så grovt at einskilde av kyststatane kan komma å sjå heilt bort frå det, i ytste konsekvens melda seg ut av organisasjonen.

– Fyrst og fremst er det synd for ICES, som trass alt er avhengig av ein slags legitimitet. Det har me følt det har vore grunnlag for før, men dette rådet fører i ei anna retning, seier Halstensen til Marsteinen. Han er særleg kritisk til at forskarane ser ut til å berre vektleggja toktet der dei tråla etter makrellegg, og har sett bort frå alle andre indikatorar som peika i retning av ein altfor stor bestand.

