For mange er Ole André Austevoll berre syklisten. I haust har han parkert konkurransesykkelen for godt, og blir heiltidsstudent.

Ei sykkelkarriere er over. Sykkelsetet er bytta ut med lesesalen, utanlandsturar og stramt kosthald med Stein Rokkan, sentrum- og periferi-analyser på Institutt for samanliknande politikk. Den tidlegare kontinentalryttaren har trimma dei små grå, prata med familien og søkt råd frå besteforeldra før streken var sett for karrieren.

