Klagar på kystsoneplanen

Fylkeskommunen overkøyrer Austevoll. Det meiner både ordførar Morten Storebø (H) og representantar frå den marine næringa i kommunen.

Kommunen vil klaga på den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og ytre Hardanger. Etter over to år med utarbeiding, vart planen vedteken i fylkestinget 4. oktober.

– Planen vil ha enorme konsekvensar for heile Austevoll. Ikkje berre for utviklinga av dei marine næringane i kommunen, seier ordførar Morten Storebø (H). Han inviterte i dag næringa sjølv til møte om planen på i kommunestyresalen.

Mons Eivind Troland frå Troland lakseoppdrett AS tok til orde fleire gongar under møtet. Han er kritisk til fylkeskommunen si framferd i saka, og meiner dei overkøyrer kommunen.

– Fylkeskommunen tek råderetten frå heile kommunen. Eg trur ikkje den alminnelege mann i Austevoll veit kor alvorleg det er.

Morten Storebø er samd, og seier det er to grunnar til at han vil klaga på den regionale kystsoneplanen.

– Det eine er at planen legg enorme avgrensingar på utviklinga. I tillegg er dette eit kraftig angrep på lokalt sjølvstyre. Fylkeskommunen bruker her plan- og byggingslova slik kommunane skal bruka henne.

Meir om dette i Marsteinen neste veke.