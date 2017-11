Når nettene blir lange …

I tre av dei siste fem åra har ME-sjuke Vibecke Berger Waage sove. Dette er historia om korleis kvar minste anstrengelse er for mykje.

Det er vinter i lufta, blada strekk seg tilbake att mot trea i vinden. Sola sender stråler som fargar det lyse håret om til ein glorie. Under krøllene finn du Vibecke. Ho trekk luft ned i lungene, og ser utover bakhagen sin. Lyset ute blir ein kontrast til huset, der alle lyspærer er slått av. All lyd er dempa.

— Det er som å alltid ha dårleg batteri, og uansett kor mykje du kviler blir du ikkje opplada, ho pustar ut. Sjå for deg at du blir allergisk mot alt. Fysisk og mental aktivitet, av å vere sosial, du blir ømfintleg lyd og lys, du klarar ikkje tenkje, føle og kvar minste ting gjer deg utmatta.

— For meg har det vore ein stor overgang å bli sjuk, og eg prøver i det lengste å finna ein balanse i det eg gjer, og å ta val som gjer at eg ikkje brukar meir enn 70 prosent av energien eg har, slik at eg ikkje blir liggjande i månadsvis, seier Vibecke og går inn til stova, der mannen Håvard Endre Waage ventar i sofaen. ME har varierande alvorlegheitsgrad. Vibecke har fått påvist moderat ME, noko som betyr at ho klarar enkelte ting.

Resten av saka kan du lesa her.