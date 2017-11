Sterk mat til folket

Dagleg steiker dei oppimot 200 vårrullar, og kan fortelja at raud karri er favoritten til austevollingane.

Det er sundag, klokka er 11.30 og tre damer i full sving med å førebu dagens thaimat-buffé på Aroi.

– Dette er tredje sundagen me har buffé. Eg ville tilby noko nytt, og det har verkeleg slått an, seier Kunsiree Vik. Ho kjenner på konkurransen det er å driva ein av tre matserveringsstadar kring Storebø, men meiner det er skjerpande på to område: Du må stadig tenkja nytt, og å gjera det du er best på.

– Difor serverer ikkje me norsk mat, seier ho og ler.