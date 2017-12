Det ble en gutt alikevel, håper vi har bedre hell.

Slik skal etter sigande eit skriv frå ei gravid tante ha slutta av då Terje Nordstrand kom til verda for over 60 år sidan.

– Me har tidvis sakna ei syster, men det ville ha øydelagd heile trioen, seier han, og fylgjer opp med ein kommentar om namnet på trioen: Brødrene Nordstrand. Ja, på bokmål.

– Det var ein som meinte det høyrest ut som ein møbelfabrikk.

