Stensland attende til moderskipet

Han er vorten ny stasjonssjef ved Havbruksstasjonen, Kjetil Stensland (52). Han arbeidde sjølv på stasjonen i fleire periodar før han leverte hovudfagsoppgåva si i akvakultur på 1990-talet.

Rettnok har Kjetil Stensland kome til ei ny stilling. Trass hjørnekontor og at han berre har fått varma kontorstolen sin i nokre timar, verkar det som om Torfinn Grav sin etterfylgjar allereie er varm i trøya.

– Eg kjenner mange av dei som arbeider her allereie. Sjølv kom eg nesten rett frå militæret før jobba her i to år. Under studiane fekk eg arbeida her i stort sett alle feriar, og hovudfagsarbeidet mitt i akvakultur tok eg òg her, seier Kjetil Stensland som byrja i nyejobben sist fredag.

