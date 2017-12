Brøytar seg gjennom klagestorm

– Vintervedlikehald er blant dei mest utakksame arbeida du kan ha, seier brøytar Kenneth Sele.

Det har vore travle dagar for brøytemannskapet i Austevoll den siste veka. I år er det nye kontraktar for snøbrøyting av dei kommunale vegane.

– Dei som brøyter er Even Drivenes, Bård Nordstrand og Edvard Bjånesøy. I tillegg har me to mann sjølv, Kenneth Sele og Jan-Inge Heimark, seier Olav Jarnes, som er leiar for utbygging, drift og vedlikehald i kommunen. Han seier bemanninga er lik no som tidlegare, og at det heller ikkje er meir arbeid per person no enn tidlegare år, noko som har vore diskutert på sosiale medium.

– Om det skulle vera krise, har me likevel nokon i bakhand. Men som fast tilsette, er mannskapet like stort no som før.

