Frå Salem til Jerusalem

Møyfrid Esther Kalvenes valde å seia opp stillinga si som ergoterapeut på Haukeland sjukehus for å arbeida som frivillig i Jerusalem. Ho har ikkje sett seg attende, og meiner det viktigaste i livet er å fylgja hjarta sitt.

– Eg har aldri hatt eit ynskje om å leva eit A4-liv, fortel Møyfrid Esther Kalvenes. Marsteinen møter henne på bedehuset på Storebø, der ho i barneåra stadig var innom. Frå vindauga kan ein sjå små snøfnugg som dett frå himmelen medan dagen bikkar mot kveld. Møyfrid ryddar litt i det store opne rommet før ho set seg ned på ein av dei gamle stolane som muligens har stått der heilt sidan ho i ungdomsåra var aktiv i huset. Den lyshåra dama ikledd knallgul genser er i Norge for fyrste gong på halvanna år, og har no hatt ein forlenga juleferie i Austevoll grunna triste omstende på heimebane. Møyfrid og dei seks brørne hennar måtte like før jul ta avskjed med eldstebror Stein Magnar, som etter kort tids sjukdom døydde av kreft.