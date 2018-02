Har starta nettbutikk for hund og katt

Camilla Solberg ynskjer å få ein slutt på overforbruk og masseproduksjon av varer i dårleg kvalitet. Difor tilbyr ho no handlaga og økologiske produkt til hund og katt i den nye nettbutikken sin.

– Me har berre ein jordklode, og fleire bør opna augo litt for miljøet, meiner Camilla Solberg (24). Ho ristar på hovudet medan ho tenkjer på handelstrenden no til dags; mange varer er så billige at folk kjøper gjenstandar dei eigentleg ikkje trenger. Noko som resulterer i større produksjon av billige varer av ymse kvalitet.

– Eg vil oppmoda kundane til å heller bruka nokre kroner ekstra på miljøvennlege produkt som varar lenge, smiler Solberg.

