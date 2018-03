Trass i at me kanskje har lagt bak oss den kaldaste veka for i år, hoppar Helga, Regina og Iren meir enn gjerne i sjøen. Dei trur det kan vera positivt for den psykiske helsa.

Kvikksølvet er på den blå sida og bildekka mistar grep enkelte stadar, i det eg er på veg til Austevollshella for å intervjua badetrioen Helga Rabben, Regina Njåstad Vestrheim og Iren Storebø Melingen.

Resten får du på papir eller PDF i dag.