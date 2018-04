Det er i stor grad austevollingar som til no har kjøpt husvære på Storebø brygge.

Det byrjar å likna noko no. Dei tre fyrste bygga på Storebø brygge er reiste, og vil vera innflyttingsklare mot slutten av året. Det syt mellom 30 og 35 arbeidarar for kvar dag.

– Me har ikkje hatt arbeidsulukker på plassen. Bank i bordet, seier anleggsleiar Frode Rabben stolt og slår knyttneven i den næraste pallen.