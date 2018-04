Det er ikkje typisk norsk, akkurat. Kunne me likevel klart å få i gang ein graskarkonkurranse i Austevoll?

Målet her er at me kan samlast i haust og vega alle graskara i ein skikkelig haustfest. Den som har dyrka fram det største graskaret, får ein premie.

Då me ikkje har gjort dette før, vil Marsteinen sjå an interessa for dette før me set i gang.

Dei fem fyrste som melder seg, får ferdigplanta frø av gigant-graskar i ei potte. Dette har begynt å spira, må setjast ut i jorda i slutten av mai.

Meld frå til journalist May Linn Clement om du er interessert. Send SMS til 994 62 296, bruk Messenger eller send e-post til may.linn.clement@marsteinen.no.