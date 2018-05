Nokon markerer våren med å byta ut kledegarderoben, andre skiftar køyretøy.

Eilif Andorsen måtte for nokre år sidan byggja ut garderoben sin, og det var ikkje den for skjorter og bukser.

– Bilen er nesten seks meter lang, og garasjen var akkurat litt for kort, forklarar han. Klart det då var garasjen som måtte gjerast noko med.