Vart hanka inn i bransjen

Roald Emil Bjånesøy (21) vart tilbudd læreplass medan han sat i kassen på Coop’en.

Som butikkmedarbeidar i daglegvarehandelen kom Roald lett i snakk med folk. Ein av gjenggangarane var dagleg leiar i Austevoll rør, Øyvind Bruntveit.

– Han spurte meg om eg nokon gong hadde vurdert å bli rørleggjar. Inntil då hadde det ikkje streifa meg. Fyrste tanken min var at røyrleggjarar har kontakt med bæsj kvar dag, men det skjer heller sjeldan, seier Roald Emil og ler. Han stortrivst som røyrleggjar, og seier dei hyggelege kollegaane gjer at arbeidsmiljøet er godt.

– Me er ein ungdomleg gjeng på 13 arbeidarar.

