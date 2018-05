Føreslår forretningsmessig deling i kraftlaget

Kraftregimet i Noreg er i endring. Styret i Austevoll kraftlag legg fram forslag om å dela nettverksemda i eige selskap, og halda eigen kontroll på denne.

Styreleiar Grethe Drønen Ringdal fortel at dei har arbeidd systematisk for å løysa utfordringa for å imøtekoma lova med nettdrift – som eige selskap.

– Det viktigaste for oss er å sikra lokal beredskap, heller enn å sjå isolert på lågare nettleige, seier Drønen Ringdal til Marsteinen, samstundes som ho legg til at kraftlaget per idag har ei nettleige som ligg tett på BKK si.

