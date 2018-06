Nina Møgster (40) vert ny dagleg leiar i Lerøy Sjøtroll. Ho kjem frå stillinga som økonomisjef i same selskap, og trer inn i den nye rolla 1. september.

– Eg kjenner jo selskapet godt, og veit at eg har med meg kompetente medarbeidarar som er stolte over jobben sin. Eg gler meg til å ta fatt på oppgåvene me skal løysa saman, seier Møgster til nettavisa iLaks.no.