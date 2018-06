Trass i at folkebiblioteket var stengt for rehabilitering fram til slutten av mars, ligg dei allereie på same besøkstal som fjoråret. Og no ventar turistinnrykket.

– Me opna 24. mars, og allereie har me nesten like mange besøkjande som på til same tid i fjor, seier biblioteksjef Laila Esther Aarland til Marsteinen. Ved utgangen av førre veke hadde 2 991 menneske vore innom biblioteket, på same fjor til 3 101.

Heile saka får du i e-avisa.