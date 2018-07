I desse dagar set folket på Sandtorv alle klutar til for øymarknaden neste helg. Nokon kjem med fiskekaker, andre med fiskesuppe eller godbitar frå kjøkenhagen.

– I fjor kom det så mange at me slapp opp for mat, no skal me syta for at det ikkje skjer igjen, seier Dyveke Sandtorv Nilssen.