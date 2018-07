William Hut har intimkonsert på Bekkjarvik gjestgiveri 3. august, der han vil spela låtar frå heile karrieren sin.

Hut har hatt ein hektisk vår der han mellom anna har delteke i Århundrets Stemme på TV2, og skriv han ser fram til å gjera mindre solo-konsertar med eigne melodiar. I juni slapp han den nyaste singelen sin, I’m Staring At The Sun.

Artisten er halvt austevolling, med mor frå Kalvaneset. Her han òg vil vera store delar av sommaren.