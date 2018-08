Carolin Storebø arbeider turnus i Nordsjøen og brukar mesteparten av fritida si saman med store firbeinte vener frå Island. Ho er viss på at hardt arbeid lønnar seg, og vart denne månaden noregsmeister under NM for islandshest i Grimstad.

– Det var veldig stort! Eg hadde eigentlig ikkje tenkt å melda meg på, og vart med i siste liten, fortel Carolin då Marsteinen besøkte garden på Fitjar.