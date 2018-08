Bubil-livet gjev fridom

Ei bubilbølgje herjar landet, og mengda bubilar på vegane aukar. Trond Håvard og Bente Haugland har sidan dei fekk sin fyrste bubil reist rundt i både Noreg og Europa saman med dei to hundane sine.

På turane har dei fått med seg mange unike opplevingar.

– Om me køyrer feil i eit kryss så gjer ikkje det noko. Me kjem sikkert til ein fin plass likevel, fortel dei. Sjølv om dei merkar veksten av bubilar godt, er det alltid råd å finna ein stad der dei kan parkera.

– Me treng stort sett berre ein flat plass å stå.

Turismen er viktig for Austevoll, men det er i dag ingen tilrettelagt bubil-plass her. Visit Austevoll lovar at dette er på veg.

– Me har fått øremerkte midlar frå kommunen til bubil-turismen i Austevoll, seier Asta Johannessen og fortel om den nye bubil-plassen som skal koma i Leirvikja i Bekkjarvik. Her vert det tilgjengeleg straum, vatn og tømmestasjon for bubilane.