Travarar innan friidrett og dei som var med for aller fyrste gong, vart tekne like seriøst under Austevollmeisterskapen i friidrett i dag. På biletet gjer Phillip Haugland Kvalem (5) det fyrste lengdehoppet sitt. Er dette er ein historisk augneblink?

Les heile reportasjen frå meisterskapen i Marsteinen på torsdag.