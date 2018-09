Reiser til fastlandet for å lufta hunden

Den lokale bandtvangforskrifta gjer det nærast uråd å ha hund og godt samvit. Bente Sivertsen reiser heilt til Fana for å sleppa Leo (1 ½ ) laus.

Bente Sivertsen reiser til Kanadaskogen på Bergenshalvøya for å lata halvanna år gamle Leo springa fritt. Leiaren av den nystarta hundeklubben fortvilar over at ho ikkje kan sleppa hunden sin laus i Austevoll.

– Me som ikkje har større inngjerda eigedom, har ingen stadar å lovleg sleppa hundane våre lause. Kven vil vel verta uglesett av å gjera det? spør ho. Sivertsen meiner at hundar må få høve til å verta sleppte lause og springa fritt for å vera lukkelege.

