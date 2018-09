Ulovleg jakt på Selbjørn

Eit dårleg plassert skot i vommen, eit dyr som er opna i og innvolane skorne og og eit dyr dekka til med omkringliggjande brakje, i tillegg til at ingen har meld frå om skadeskyting i Selbjørnsvaldet, gjer at Rolf Rusten trekkjer konklusjonane sine der han ser på kadaveret som ørna har forsynt seg av ved Veivågsvatnet: Kolla er felt ulovleg.

– Det er fortvilande, og særleg ille når me over så mange år har arbeidd systematisk for at gjennomføra jakta skikkeleg, seier Rusten.

Politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt ynskjer informasjon om nokon har observert aktivitet i Selbjørnsmarka. Rusten supplerer med at dersom nokon vidare i jakta høyrer skot dei meiner er mistenkelege, vil han gjerne ha melding så snart det let seg gjera.

– Ringer folk etter fleire dagar, kan me jo ikkje finna ut kven som har vore ute med eventuelt ureint mjøl i posen.

Meir om denne hendinga får du i avisa i morgon.