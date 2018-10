Regina Tøkje (18) hadde lenge høyrt frå vener at ho burde bli modell. Ein søknad på skøy for under eit år sidan resulterte i byråkontraktar i blant anna Milano og Barcelona.



Det handlar om å skapa ein portofolie. Til meir du har gjort, og til meir bilete du har i mappa, dess fleire og større oppdrag får du.

