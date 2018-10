Siger ikkje nok til å redda plassen

Austevollherrane leverte rikeleg med sjansar i sesongens siste kamp på Eidsbøen. Trass i at dei låg under 0–1, klarte dei å snu kampen hjelpte av ein tidvis livleg Christian Mikkelsen, som utlikna. Andreomgangen var AIK, og gjennom sjølvmål og eit fint skot av Steffen André Skår var det brått 3-1 til dei oransje. To raude kort og ei redusering seinare ebba kampen ut med 3-2 til AIK, men fru Fortuna som AIK var heilt og fullt prisgjeven for å ha noko håp om vidare eksistens i divisjonen, spelte ikkje i oransje i dag.