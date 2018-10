Hordaland fylkeskommune gjer ingen endringar i ruteproduksjonen til ferjene i fylket i 2019, med eitt unnatak i indre strøk, trass i at fylkesrådmannen understrekar at kostnadane med det nye anbodet er særs høge. Det er fyrst i 2020 at effektane slår inn for fullt.

Budsjettforslaget frå fylkesordføraren vart lagt fram i dag, og det står att politisk handsaming.