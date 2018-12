LESERBREV: Til alle foreldre med barn i idrettslag.

Jeg vil bare minne alle dere foreldre som har barn i et idrettslag at de som er trenere og oppmenn gjør dette gratis. De står på. Uke etter uke. Uansett vær og årstid.

Når en oppmann på f.eks et fotballlag legger ut ting om kampverter, dugnad eller lignende, da blir det negativitet med en gang innlegget er postet og lest av dere. Viste dere at det står i klubbhåndbøkene at årlig dugnad er en del av kontigenten? Nei, det viste du sikkert ikke, men nå vet du!

Hvorfor klage på at en må sitte vakt i 1-2 timer i året eller det å kjøre til kamper, når jeg bruker timer i uken på akkurat ditt barn?

Jeg er selv trener. Jeg står på, uke etter uke. Jeg gjør dette av fri vilje, fordi jeg brenner for fotball. Jeg har en 100-prosentsjobb, noe de fleste av oss har. Men likevel stiller jeg opp, hver uke! Jeg får noen kommentarer om at jeg gjør en god jobb og at de setter pris på hva jeg gjør, det er jeg takknemlig for. Men hva krever det av dere og gjøre litt tilbake for oss som ofrer timer i uken på at deres barn skal få ha et tilbud i idrettslaget deres?

Det er ikke sånn at dette er noe gøy for meg å skrive. Men jeg føler jeg må. Jeg som trener har også en plikt til å si ifra når jeg ikke syns ting er greit.

Nå er det nok. Nok for meg, nok for oppmannen.

Så min oppfordring til dere foreldre er:

Ikke alltid hakk på hva trener/oppmann sier. De gjør sitt beste for ditt barn. Ikke lag problemer av noe som ikke er et problem!

Mener du at de ikke gjør en god nok jobb, ja da kan du få ta jobben i egne hender å se hvor «enkelt» der er, og se om du løser det bedre!

Hilsen oppgitt fotballtrener