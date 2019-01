Forfattar på sine eldre dagar

Frå ein skrivepult i stova skriv Olav Drivenes (90) om livet sitt og dei rundt seg. Alt tek han frå hugsen.

Olav K. Drivenes er det fulle namnet. Kva står K-en for, lurer du kanskje på?

– Det er berre ein K som vart lagt til for å skilja meg frå dei to andre Olav Drivenes-ane som budde her før i tida. Far heitte Karl Andreas, difor vart det ein K.

Dei tre Olav-ane har utveksla både rekningar og – litt hyggelegare, kan henda – lønsslippar gjennom tida.

Me er i stova hans på Inngjerdet. På heimejorda – her er han fødd, og her har familien og slekta budd i heile hans levetid, og endå lenger tilbake.

Olav er åleine no, på tiande året.

– Kona mi, Inger Johanne, døydde frå meg i 2009. Eg saknar henne, seier Olav roleg.

– Eg er glad det ikkje var teikn til at son vår, Arnstein, skulle døy nokre år seinare. Ho slapp å oppleva å mista han i 2014. Eg trur ho ville teke det særs tungt.