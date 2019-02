Fjoråret var spesielt både for barnevernet og politiet i Austevoll. Talet på bekymringsmeldingar og saker som dreier seg om vald og seksuelle overgrep, har ikkje vore høgare.

– Det er ein meir open kultur for å snakka om overgrep no enn tidlegare, seier helsesyster Ingunn Storebø.