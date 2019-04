Overser du dette skiltet og politiet er på pletten, kan det vanka eit forenkla forelegg på 5 500 kroner. Dette opplevde fire trafikkantar ved Storebøterminalen tysdag.

– Me observerte fleire som køyrde inn med bil her, så me kjem att, lovar politifyrstebetjent Svein Storebø hos austevollpolitiet. Han legg til at dei fekk reaksjonar på storleiken av forelegga, men staden har vore skilta ei stund, og mange biliatsr seg ut til å ikkje bry seg.