Droppa ungdomslivet for vesle Rakel

Emilie (18) og Edvard (19) valte vekk ungdomstida for å bli foreldre. No er Rakel (1mnd) kome til verda, men slett ikkje utan kamp. Alt i veke åtte av svangerskapet fekk dei vita at ho var alvorleg sjuk.

Allereie på fyrste konsultasjon med ultralyd fekk paret vita at noko var i vegen med barnet. Rakel hadde nemleg ein sjeldan, og alvorleg sjukdom. Ho hadde gastroschise. Det vil seia at barnet er fødd med tarmane utanfor magen.

– Dei ser eit mønster i at dette lettare kan skje dersom foreldra er veldig unge, seier Emilie. Det vart ein hard start på svangerskapet. Alt var usikkert.

– Me var redde, og hadde ingen garanti for om ho ville overleva. Heile svangerskapet gjekk me og var bekymra, seier foreldra.

